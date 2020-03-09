مساحة بحيرة أرومية تسجل زيادة بـ526 كيلومتر مربع

وأضاف، ان مساحة البحيرة في ذات اليوم من العام الماضي كانت ألفين كم و425 مترا و70 سم.

وتابع، ان منسوب مياه البحيرة يشهد ارتفاعا قدره 61 سم مقارنة بمنسوب المياه فيها في نفس اليوم من العام الماضي ليصل الى نحو ألف و272 مترا.

وأوضح غفار زاده، "ان حجم المياه في بحيرة أورمية ارتفع بمقدار مليار و650 مليون متر مكعب مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل حاليا إلى نحو 3 مليارات و 900 مليون متر مكعب".

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