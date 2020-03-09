مجلس الوزراء يكلف وزارة التراث الثقافي لابرام اتفاق تعاون مع اليونسكو

جاء ذلك خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، الذي ناقش سبل تعاون وزارة التراث الثقافي الايرانية مع اليونسكو، فيما يخص نشاطات مركز دراسات حماية التراث الثقافي اللامادي لمنطقتي اسيا الوسطى والغربية تحت رعاية المنظمة الاممية في طهران.

و وفقا لهذا القرار، فقد اتيحت الصلاحية لوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايرانية باتخاذ مايلزم ومتابعة المراحل القانونية لغاية المصادقة النهائية على هذا الاتفاق.

علما ان قانون الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظمة الامم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) حول تاسيس مركز دراسات اقليمية في طهران لحماية التراث اللامادي في اسيا الوسطى والغربية، يعود الى العام 2011.

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