السفير الإيراني لدى فرنسا: احذروا أن تكونوا وصمة عار على جبين التاريخ

وفي تغريدته عبر الحساب الخاص لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس على صفحة تويتر أضاف قاسمي: في غضون مكافحة الشعب الايراني لكورونا والتي تتم بالاعتماد على القدرات الوطنية فقط، فإن "البعض" وبدلا من إدراك الظروف ومساعدة الايرانيين، أخذوا ينضمون الى الضغوط الاميركية القصوى، ويزيدونها حدة عن قصد او غير قصد وبشتى الذرائع الواهية.
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لندن/9 آذار/مارس/إرنا- نشر السفير الإيراني لدى باريس "بهرام قاسمي" تغريدة اليوم الإثنين، أشار فيها الى مؤازرة "البعض" لأميركا في ضغوطها القصوى ضد إيران؛ قائلا: ان هذه الأيام ستمر أيضا، لكن علينا أن نتصرف بطريقة لا تجعلنا عبرة للتاريخ.
وفي تغريدته عبر الحساب الخاص لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس على صفحة تويتر أضاف قاسمي: في غضون مكافحة الشعب الايراني لكورونا والتي تتم بالاعتماد على القدرات الوطنية فقط، فإن "البعض" وبدلا من إدراك الظروف ومساعدة الايرانيين، أخذوا ينضمون الى الضغوط الاميركية القصوى، ويزيدونها حدة عن قصد او غير قصد وبشتى الذرائع الواهية.
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