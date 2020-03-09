السفير الإيراني لدى فرنسا: احذروا أن تكونوا وصمة عار على جبين التاريخ

وفي تغريدته عبر الحساب الخاص لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس على صفحة تويتر أضاف قاسمي: في غضون مكافحة الشعب الايراني لكورونا والتي تتم بالاعتماد على القدرات الوطنية فقط، فإن "البعض" وبدلا من إدراك الظروف ومساعدة الايرانيين، أخذوا ينضمون الى الضغوط الاميركية القصوى، ويزيدونها حدة عن قصد او غير قصد وبشتى الذرائع الواهية.

انتهى**أ م د