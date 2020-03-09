العدة الطبية الخاصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد تحظى بالمواصفات القياسية

واصدر المعهد بيانا بهذا الصدد جاء في جانب منه ان العدة الطبية المستخدمة في شبكة المختبرات الحكومية لتشخيص فيروس كورونا في البلاد تحظى بالمواصفات القياسية ومؤيدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفند البيان صحة ما ورد عن البعض الذين يشككون بجودة هذه العدة الطبية في تحديد المرض وقال، ان العدة الطبية المستخدمة في البلاد تحظى بالمعايير القياسية وهي ممنوحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واضاف، هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 30 مختبرا لتشخيص فيروس كورونا يعمل فيها الخبراء والاخصائيون ليل نهار لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

يذكر انه خلال تفقد وفد منظمة الصحة العالمية لمعهد "باستور" الايراني اعرب الوفد عن دهشته لتدشين شبكة مختبرات واسعة في انحاء البلاد في غضون اقل من 10 ايام ، واعتبر ذلك انموذجا ناجحا وملفتا بالنسبة للمنظمة يمكن الاقتداء به في سائر الدول.

انتهى ** 2342