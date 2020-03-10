مسؤول محلي: العقوبة بانتظار من يتكتم على اصابته بفيروس كورونا

وفي تصريحه الاثنين خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران اشار شهرياري الى ان مختلف الدول التي تعاني من فيروس كورونا تواجه مشاكل مماثلة لايران في مجال توزيع السلع الصحية والامور الاخرى وقال، انه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فان العقوبة بانتظار من يتكتم على اصابته المؤكدة بفيروس كورونا.

واضاف، ان اهالي المحافظة يتعاونون مع المسؤولين من خلال تطبيق الحجر الصحي على انفسهم وخفض التجمعات.

من جانبه اعلن رئيس لجنة محافظة اذربيجان الغربية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة بان عدد المصابين بالفيروس في المحافظة بلغ 73 لغاية الان توفي 4 منهم.

يذكر ان اخر احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 7161 ووفاة 237 وتعافي 2394 حالة.

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