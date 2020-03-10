مشاورات لاريجاني مع نظيريه الكويتي والعماني بشان مواجهة كورونا

وجاء في تقرير لوحدة الاعلام في مجلس الشورى الاسلامي أن لاريجاني أكد لنظيريه الكويتي والعماني ان توسيع التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات سيساهمان في تطويق انتشار هذا الفيروس.

من جهته أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن استعداد بلاده لمكافحة فيروس كورونا وقال : ان تامين التجهيزات اللازمة وتوسيع التعاون مع دول الجوار سيسرع في القضاء على هذا الفيروس.

بدوره أكد رئيس البرلمان العماني خالد المعولي خلال الاتصال الهاتفي مع لاريجاني على ضرورة استمرار المشاورات بين مسقط وطهران بخصوص التطورات الاقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، كما أكد أهمية التعاون بشأن مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي وانتقل حتى الان الى اكثر من مئة بلد من بينها ايران حيث سجلت اول حالة في مدينة قم في فبراير الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 7161 ، تعافى منهم 2394 بينما توفي 237 شخصا.

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