انتاج وتصدير شراب الفركتوز الإيراني

وقال خبير البحث والتطوير بمجموعة "زر" الصناعية " ميلاد برو" ، في محادثة مع إرنا اليوم الثلاثاء: لقد تمكنت هذه المجموعة الصناعية من الاعتماد على خبرات وقدرات الكوادر الشبابية المتخصصة، من تصنيع منتجا فريدا يستخرج من نشا الذرة لتحلية المواد الغذائية ووفقا للمعايير الثلاث، الجودة والصحة و الاقتصادية وادخاله لسوق إيران والسوق العالمية.

واضاف ان هذا المنتج كان سابقا مدرجا في قائمة المنتجات المستوردة إلى البلاد، لكن الآن أصبح هذا المنتج القائم على المعرفة من بين منتجات التصدير في البلاد.

وصرح برو، إن شراب الفركتوز المنتج كمُحلى طبيعي تماما، لاتستخدم اي مواد كيميائية في عملية إنتاجه، وينتج بطرق إنزيمية، يمكن استخدام هذا المنتج كمحليات طبيعية في المنتجات الغذائية ويتميز بقيمة غذائية عالية.

وتابع : إن شراب الفركتوز عبارة عن مُحلٍ طبيعي مصنوع من نشاء الذرة ، والذي يتميز بدرجة نقاوة عالية جدا، مما يعني أنه لا يوجد شيء آخر في تركيبته غير الكربوهيدرات.

واوضح أن شراب الفركتوز هو محلي طبيعي متوفر على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الفواكه والعسل ، ويستخدم بشكل شراب في مختلف الصناعات الغذائية والمشروبات والأدوية كأفضل بديل للسكروز، وهذا المنتج لم يصنع سابقا في ايران وتم إنتاجه لأول مرة بواسطة هذه المجموعة.

واشار المتخصص الى ان هذا المنتج يصدر حاليا إلى دول الشرق الأوسط وبلدان رابطة الدول المستقلة وأفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) وشبه القارة الهندية.

انتهى** 2344