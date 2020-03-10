سناتورة امريكية: عدم كفاءة ترامب اضعف الاقتصاد الامريكي

واضافت اليزابث وارن في تغريدة لها على تويتر اليوم الثلاثاء ، ان صعقة حقيقية تكفي لاحداث الانهيار الاقتصادي.

وتطرقت وارن الى تحذيراتها التي سبقت ازمة عام 2008 التي عصفت بالاقتصاد الامريكي ، وقالت انها تشاهد اليوم ما يستدعي اطلاق نفس التحذيرات السابقة، داعية الاعضاء ذوي العلاقة في الكونغرس ان يبادروا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل وقوع الازمة وانقاذ العوائل الامريكية من خسارة منازلها واعمالها وارصدتها.

واضافت السناتورة الديمقراطية انها ينتابها القلق عندما تنظر الى الاقتصاد الامريكي في عهد ترامب مشيرة الى ركود الانتاج ، كما اعتبرت ان الاقتصاد في عهد ترامب بني على الديون.

وشددت اليزابث وارن على أن حرب ترامب الاقتصادية ضد الصين تهدد مستقبل المصانع الامريكية موضحة ان العديد من الشركات الامريكية قد تضررت حاليا بسبب هذه الحرب.

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