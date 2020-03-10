١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83708322
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روسيا تزود ايران بـ50 الف عدة لتشخيص فيروس كورونا

روسيا تزود ايران بـ50 الف عدة لتشخيص فيروس كورونا

موسكو/ 10 اذار/ مارس/ ارنا - أعلن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أن الحكومة الروسية زودت ايران اليوم الثلاثاء بخمسين الف عدة (كيت) لتشخيص فيروس كورونا.

واوضح جلالي في حديث للصحفيين أن هذه العٌدة سلمت الى السفارة الايرانية في موسكو وسيتم ارسالها الى طهران في اسرع وقت ليتم تسليمها الى الفرق الطبية التي تخوض المواجهة مع فيروس كورونا في الخط الاول.

واشار الى أن العٌدد المهداة من روسيا جاءت ضمن خمسمئة جهاز تستخدم في مجال تشخيص الفيروس.

واعرب السفير الايراني في موسكو عن تقديره لتعاون روسيا مع ايران في مجال مكافحة انتشار كورونا ، مشيرا الى عزم البلدين على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات الصحية.

وأكد جلالي ان استئصال هذا الفيروس بحاجة الى تعزيز التعاون الاقليمي والعالمي ، كما تطرق الى الاجراءات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية للسيطرة على الفيروس والحيلولة دون انتشاره.

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