منجم الملح في محافطة زنجان في شمال غرب ايران

ويقع المنجم في ناحية "تشهر اباد" في زنجان ويزخر بمختلف الاثار التاريخية بما فيها الاجساد المحنطة (مومياوات) التي تشتهر بـ "رجال الملح" يعود تاريخها الي حقبة الامبراطورية الاخمينية (قبل اكثر من الفين عام) الي جانب اكتشاف الاواني النحاسية والخشبية والاقمشة الصوفية.

واوضح مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعة اليدوية في المحافظة "امير ارجمند" ان الوثائق الموجودة حول تاريخ هذا المنجم تدل علي استخراج الملح منه قبل اكثر من الف عام. وبدات دائرة التراث الثقافي في زنجان بالتعاون مع جامعة بوخوم الالمانية عمليات اكتشاف الاثار التاريخية في المنجم قبل عشر سنوات وهذه العمليات لازالت مستمرة.

اما مومياوات "رجال الملح" التي تم العثور عليها في منجم تشهر اباد يعود تاريخها الي اكثر من الفين عام او حقبة الامبراطورية الاخمينية في ايران.

وتم تسجيل منجم تشهراباد في قائمة الاثار الوطنية التاريخية في ايران.

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