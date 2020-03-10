١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83708706
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المتحدث باسم الخارجية:

عودة أول مجموعة من البحرينيين الى وطنهم من إيران

عودة أول مجموعة من البحرينيين الى وطنهم من إيران

طهران/ 10 اذار / مارس/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم من ايران ، معربا عن أمله في أن يسفر التعامل الايجابي لحكومة البحرين الى عودة بقية المواطنين البحرينيين الى بلادهم.

وفي حديث له اليوم الثلاثاء اوضح عباس موسوي ان وزارة الخارجية الايرانية وفي خطوة انسانية تبذل جهودها لاعادة الرعايا الاجانب الموجودين في ايران الى بلدانهم ، مضيفا ان التنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية العمانية أسفر عن عودة أول مجموعة من المواطنين البحرينيين الى وطنهم صباح اليوم .

واعرب موسوي عن شكره وتقدير ايران الخاص الى الحكومة العمانية ومواقفها الانسانية وتعاونها باهتمام من اجل انجاز هذا العمل الانساني.

كما اعرب عن الأمل في استمرار التعامل الايجابي للبحرين مع هذه الجهود لانجاز عودة بقية البحرينيين الى بلادهم حسب البرنامج المعد.

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