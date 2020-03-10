الرئيس روحاني يؤكد على تنفيذ جميع قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء مع كل من محافظي قم (جنوب العاصمة) وجيلان ومازندران (شمالي البلاد).

وفيما اثنى على جهود الكوادر الطبية والصحية فی خدمة المصابين ومعالجتهم، اكد روحاني على تعاون القوات المسلحة في هذا الخصوص وايضا انشاء مستشفيات ميدانية واستخدام الطاقات العلاجية والطبية التابعة للقوات المسلحة في ارجاء البلاد.

بدورهم، قدم كل من محافظي قم ومازندران وجيلان خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية، تقريرا حول اخر المستجدات بشان فيروس كورونا المستجد و وضعية المصابين في تلك المحافظات.

الى ذلك، اعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "کیانوش جهانبور"، ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 شخصا.

واوضح جهانبور في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 881 حالة جديدة للاصابة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 8042 لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 من المصابين ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس الى 291 شخصا.

انتهى ** ح ع