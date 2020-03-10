الاعداء كشفوا عن حقدهم الدفين عبر تزييف الحقائق بشأن فيروس كورونا في البلاد

ونقل الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري اليوم الثلاثاء عن اللواء باقري، انه اعرب في بيان عن تقديره للشعب الايراني وتضحيات الكوادر الصحية والعلاجية، الذين وصفهم بـ "مجاهدي ساحات السلامة الصحية"، وذلك في ضوء الملاحم التي سطّروها عبر جهودهم الدؤوبة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في ارجاء البلاد.

وتطلع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الى الخروج من الازمة الراهنة والقضاء على هذا المرض سريعا، بفضل هذه التضحيات وتظافر الجهود من جانب الاطباء والممرضين والكوادر الصحية وكل من تطوع لهذا الغرض.

كما نوه اللواء باقري بجهوزية القوات المسلحة وكافة الوحدات المنتسبة بما فيها المستشفيات والمراكز العلاجية الميدانية؛ مؤكدا انها على اهبة الاستعداد لخدمة المواطنين الاعزاء والتكاتف مع سائر الاقسام العلاجية والصحية لتحقيق الانجازات والاهداف المنشودة في هذا الخصوص.

وشدد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في بيانه، انه في ظل الظروف الراهنة، لقد كشف الاعداء عن مدى غيضهم وحقدهم الدفين ازاء الشعب الايراني من خلال ركوب الامواج وتضخيم الانباء وتزييف الحقائق ذات الصلة بفيروس كورنا المستجد في ايران.

انتهى ** ح ع