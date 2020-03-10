مصدر مسؤول : جهاز كاشف الاصابة بفيروس كورونا يدخل خط الانتاج المحلي قريبا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، قال وطن بور : ان بعض الشركات المعرفية الايرانية نجحت في انتاج اجهزة الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد؛ مضيفا ان هذا المنتج سيوزّع في الاسواق المحلية خلال الايام القليلة القادمة.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، انه كانت هناك بعض الهواجس بشان توفير المواد الاولية الضرورية لصناعة "جهاز الكاشف" لكنها ازيلت اليوم بفضل الخبرات والتدابير المتخذة من جانب الشركات الايرانية المعرفية وبما اتاح امكانية انجاز وعود المسؤولين في هذا الخصوص قريبا.

علما انه بحسب اخر الاخصائيات حول فيروس كورنا في ايران، اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ان عدد الوفيات في البلاد جراء الاصابة بهذا الفيروس ارتفع الى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 شخصا.

انتهى ** ح ع