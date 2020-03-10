جبل العرمة.. يقاوم سرطان الاستيطان الصهيوني

وشهد جبل العرمة مؤخرا مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال لمنع الاخير من السيطرة عليه، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة، كما شكل الفلسطينيون عدة لجان للتناوب على حراسة الجبل لعدم سيطرة المستوطنين عليه.

ويرتفع الجبل نحو 843 مترا عن سطح البحر وتقدر مساحة المنطقة الأثرية بـ 60 دونما "الدونم يعادل ألف متر مربع".

وتعتلي قمة الجبل خربة سكنت قديما جعلت منه قلعة تعاقب عليها الأمويون والعثمانيون والرومان (حقبة الملك هيردوس) وتحوي سبعة "حبوس"، وهي غرف صغيرة استخدمت خزانات لمياه الأمطار ونقلها عبر قنوات خاصة، ويتسع الواحد منها لـ1500 متر مكعب، في حين استخدم جزء من القلعة الأثرية مقابر قديمة وسجونا، فضلا عن تحويل جزء منه لمقابر وسجون أيضا.

ويقول رئيس بلدية بلدة بيتا "فؤاد معالي" : إن المستوطنين فشلوا في السيطرة على جبل العرمة بفعل المشاركة الشعبية والهبة الفلسطينية التي تصدت لهم.

ويضيف أن "الاحتلال يحاول السيطرة على الجبل وتلته لما تحتويه من آثار فلسطينية تعود للزمن الكنعاني وقلاع وحصون شاهدة على فترة الحكم العثماني لفلسطين".

وتابع معالي : نحن نحذر من سيطرة الاحتلال عل هذا الجبل لأنه سيقطع أواصر البلدة، وستقطع الطرق على المواطنين، وستقطع الطرق على البلدات المجاورة لبيتا ويمنع أصحاب الأراضي والمزارعين من وصولهم لها.

ويطل الموقع الأثري على السلط الأردنية شرقا، وشاطئ البحر الأبيض المتوسط غربا، وعلى قرى جنوب وشرق محافظة نابلس، ويشكل شاهدا على فترة الحكم العثماني لفلسطين التي اتصفت بالقلاع والحصون المشيدة.

و وفقا للباحث الفلسطيني "حمزة العقرباوي"، أن جبل العرمة واحد من الجبال الأكثر ارتفاعا بمحافظة نابلس، وشكل حصنا منيعا لصد الغزاة وبرجا لمراقبة الطريق وهو جزء أصيل من أراضي بلدة بيتا.

ويشير العقرباوي إلى أن المستوطنين يعملون على تهويد الجبل والاستيطان فيه، مدعين زورا ارتباطا تاريخيا بالمكان وخلقوا أكاذيب حول شخصية توراتية مرت به أو تحدثت عنه ولذلك قطعوا الطرق والمنافذ إلى الجبل عبر مستوطنتي "إيتمار" و"جفعات أرنون" لتسهيل ضمه لهما.

وتمكن أهالي بلدة بيتا وفي الانتفاضة الأولى عام 1988 من إفشال مشروع استيطاني فوق قمة الجبل وكذلك الحال عام 2017 حيث تمكن أهالي المنطقة من التصدي لإقامة بؤرة استيطانية فوق جبل أبو صبيح القريب.

ورغم أن الموقع يقع في المنطقة المصنفة "ب"، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمنع الأهالي من الوصول اليها أو استصلاح الأراضي في تلك المنطقة.

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