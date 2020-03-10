١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83709189
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بعد يومين من التوقف .. شركة هما للطيران الايراني تستانف رحلاتها الى اوروبا

بعد يومين من التوقف .. شركة هما للطيران الايراني تستانف رحلاتها الى اوروبا

طهران / 10 اذار/ مارس / ارنا – اعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما" معاودة رحلاتها باتجاه اوروبا وذلك بعد توقف استغرق يومين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وافادت العلاقات العامة لشركة "هما" اليوم الثلاثاء، ان الشركة ستعاود كافة رحلاتها الى اوروبا اعتبار من يوم 11 اذار/مارس الحالي.

يذكر انه في ضوء القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا من جانب اللجنة الاوروبية على رحلات هما، ومتابعة الامر من جانب المدير التنفيذي ومسؤولي الشركة الى جانب المفاوضات الجارية بين منظمة الطيران المدني و وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع اللجنة الاوروبية، فقد تمت الموافقة على استئناف جميع الرحلات التي كانت قد توقف اثر انتشار الفيروس، باستثناء المتجهة الى فيينا واستوكهولم وغوتنبيرغ.

انتهى ** ح ع  

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