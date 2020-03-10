ظريف: الفقيد شيخ الإسلام أدى دورا فريدا في بلورة المقاومة

وخلال حفل تأبيني افتراضي أقيم اليوم الثلاثاء على روح الفقيد شيخ الإسلام، أضاف ظريف، ان شيخ الإسلام كان لديه اعتقاد راسخ بهذا المبدأ؛ أنه لا يمكن الإستمرار ومواصلة الطريق الى جانب نظام الهيمنة المزيف، الا من خلال المقاومة.

وقدم ظريف التعازي والمواساة لأسرة الفقيد شيخ الإسلام، وزملائه، وجميع محبي الثورة والمقاومة وصرح: من المؤلم جدا أننا فقدنا في أقل من ثلاثة أشهر اسطورتي المقاومة، الشهيد قاسم سليماني وحسين شيخ الإسلام العزيزين على قلوبنا.

يذكر، ان مستشار وزير الخارجية ونائب رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الدبلوماسي المحنك، حسين شيخ الإسلام، قضى يوم الجمعة اثر الإصابة بفيروس كورونا.

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