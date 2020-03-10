متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني تجسيد لصون الهوية الوطنية

ونوه رئيس السلطة القضائية بالاجراءات المتخذة لتوثيق وجمع المستندات والادلة الواضحة والخفية ذات الصلة بهذه الجريمة؛ داعيا في السياق الجهات المعنية كافة الى اكمال المستندات المطلوبة لديها من جانب القضاة في اسرع وقت ممكن.

كما اشار الى متابعات اللجنة القضائية الخاصة بجريمة اغتيال الفريق سليماني؛ مبينا ان اللجنة تضم رئيس النيابة العامة في طهران ومساعد النائب العام ورئيس الشؤون الدولية في المحكمة ومحققا خاصا ومستشارين قانونيين الى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والامن والحرس الثوري ولجنة حقوق الانسان التابعة للسلطة القضائية.

وشدد حجة الاسلام رئيسي ضرورة عقد اجتماعات منتظمة لهذه اللجنة وتقديم التقارير ذات الصلة الى رئيس السلطة القضائية؛ مردفا ان الاجراءات القضائية والقانونية المتخذة لمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني ينبغي ان تتسم بالدقة والمصداقية العلمية والقانونية وبما يتيح الامكانية لادانة امريكا وكشف هذا الكيان الارهابي على حقيقته امام الراي العام العالمي.

انتهى ** ح ع