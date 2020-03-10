وزير الطاقة : لدينا 5 الاف و931 مشروعا قيد الانجاز في البلاد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، نوّه اردكانيان بتدشين 227 مشروعا استثماريا في ارجاء البلاد لحد الان؛ مضيفا انه سيتم خلال موسم الربيع القادم تدشين 3 محطات لانتاج الطاقة و40 مشروعا ذات الصلة بصناعات الماء والكهرباء في 15 محافظة.

وفيما اشار الى حوادث السيول الاخيرة، قال وزير الطاقة : لقد استطعنا تجاوز هذه السيول بدعم وتعاون شعبنا العزيز؛ وسنتمكن بفضل هذه الجهود الجماعية من قضاء موسم الصيف القادم ايضا.

كما تطرق الى التعاون القائم بين ايران ودول الجوار وايضا اتفاق التحاق ايران المؤقت باتحاد اوراسيا الذي دخل حيز التنفيذ في 27 اكتوبر 2019؛ مبينا انه بحسب التقرير الصادر عن منظمة الجمارك الايرانية فقد سجّل حجم صادرات البلاد نموا بنسبة 90 بالمئة خلال هذه الفترة.

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