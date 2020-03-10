الجيش يعمل على قدم وساق في مكافحة فيروس كورونا

وخلال الإجتماع الرابع لقاعدة الدفاع البيولوجي للجيش اليوم الثلاثاء الذي تناول مكافحة فيروس كورونا، أعرب سياري عن شكره وتقديره لجميع الكوادر الصحية والعلاجية العاملة في جميع وحدات وأركان الجيش الذين هم في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا.

ونوه الى دور الجيش البارز في مساعدة الشعب وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم في مكافحة فيروس كورونا وأضاف، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كان في خدمة الشعب حتى الآن، سيبذل قصارى جهوده على مساعدة أبناء الشعب في مكافحة فيروس كورونا.

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