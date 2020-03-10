إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع البوسنة والهرسك

وهنأ حيدري وزير الأمن البوسني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده؛ متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في اسداء الخدمة المخلصة لشعبه وبلاده.

وأكد، ان السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على أساس دعم الاستقلال، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، والتعايش السلمي لجميع الأطياف في البوسنة والهرسك، واستمرار العلاقات الثنائية في إطار المصالح المشتركة للشعبين.

الى ذلك، أشار وزير الأمن البوسني الى مساعدات إيران خلال الحرب في البوسنة؛ مؤكدا ضرورة الحفاظ على العلاقات الودية والتقليدية وتعزيزها بين البلدين.

كما بحث الجانبان عملية إصدار التأشيرات وسبل تسهيل تنقل الرعايا بين البلدين.

انتهى**أ م د