إيران ونيجيريا تعززان تعاونهما القضائي والقانوني

كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الإقتصاد والرياضة.
ولفت الى الأرضية المؤاتية للتعاون بين البلدين في إطار الأوبك؛ مضيفا ان نيجيريا ترفض استغلال آليات حقوق الإنسان كذرائع ضد البلدان وردنا على مؤيدي القرار السياسي ضد إيران لن يكون إيجابيا بالتأكيد.
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طهران/10 آذار/مارس/إرنا- التقى مساعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للشؤون الدولية "سيد مجيد تفرشي" مع المسؤول على البعثة النيجيرية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "مصطفى موكيلا" وبحث معه سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين إيران ونيجيريا في مواجهة استغلال حقوق الإنسان كذريعة ضد البلدان.
كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الإقتصاد والرياضة.
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