إيران ونيجيريا تعززان تعاونهما القضائي والقانوني

كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الإقتصاد والرياضة.

ولفت الى الأرضية المؤاتية للتعاون بين البلدين في إطار الأوبك؛ مضيفا ان نيجيريا ترفض استغلال آليات حقوق الإنسان كذرائع ضد البلدان وردنا على مؤيدي القرار السياسي ضد إيران لن يكون إيجابيا بالتأكيد.

انتهى**أ م د