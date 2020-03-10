١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83709419
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ايران تنصح السعودية بعدم تسييس قضية فيروس كورونا

ايران تنصح السعودية بعدم تسييس قضية فيروس كورونا

طهران / 10 اذار /مارس /ارنا- نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، السعودية بعدم تسييس قضية فيروس كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية واتهام ايران في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إدعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين، قال، ان وزارة الخارجية قدمت من قبل ايضاحا بهذا الصدد ونحن نستغرب من اعادة طرح هذه القضية البسيطة تماما من قبل السعوديين.

وأوضح موسوي أن لوائح التأشيرة الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، لا يتم وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر.

واضاف، إن هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا، ونحن ننصح السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية وتوجيه الاتهام لايران في هذا الصدد.

انتهى ** 2342

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