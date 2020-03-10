١١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83709445
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السفير الايراني الجديد في بروكسل يقدم اوراق اعتماده لملك بلجيكا

السفير الايراني الجديد في بروكسل يقدم اوراق اعتماده لملك بلجيكا

طهران / 11 اذار / مارس /ارنا- قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى بروكسل، غلام حسین دهقاني، الثلاثاء، اوراق اعتماده الى ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لويي.

وأبلغ السفير الايراني الجديد رسالة الصداقة من الرئيس الايراني حسن روحاني، وأعلن استعداد الحكومة الايرانية التام لتنمية العلاقات مع بلجيكا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والبرلمانية وكذلك محاربة الارهاب.

وشرح دهقاني آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي، وأكد ضرورة تنفيذ جميع اطراف هذا الاتفاق التزاماتها، واستعرض اجراءات ايران لإرساء السلام والامن ومحاربة الارهاب في المنطقة.

من جانبه ، ابلغ ملك بلجيكا تحياته الى الرئيس الايراني، وأعرب عن اسفه لمواجهة الشعب الايراني فيروس كورونا والمشكلات الاخرى.

ورحب بتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأعلن استعداده بالمساعدة في مجال تنمية هذه العلاقات.

يذكر ان دهقاني يتولى كذلك مهمة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي، وكذلك مهمة السفير غير المقيم لدى لوكسمبورغ.

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