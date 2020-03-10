السعة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في البلاد تبلغ 83 ألفا و350 ميغاواط

وخلال مراسم اقيمت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة صباح الثلاثاء لافتتاح 25 مشروعا ضخما في قطاع الكهرباء، أضاف حائري، ان هذه المشاريع تمت بتنفيذ استثمارات بقيمة 7 آلاف و204 مليارات تومان (يعادل الدولار 4200 تومان حسب التسعير الحكومي المدعوم).

وتابع، ان تنفيذ هذه المشاريع جاء بفضل توظيف التقنيات الحديثة بما في ذلك الجيل الجديد من التوربينات والمولدات وأنظمة التحكم المتطورة.

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