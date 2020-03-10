مسؤولونا يسعون لاتخاذ افضل السياسات واكثرها تاثيرا لمكافحة فيروس كورونا

وفي مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" كتب بعيدي نجاد: ان ايران تواجه اليوم ظروفا حساسة وان مسؤولينا يسعون لاتخاذ افضل السياسات واكثرها تاثيرا في مواجهة فيروس كورونا.

واضاف، ان المعلومات الجديدة تشير الى ان برنامج مواجهة فيروس كورونا ليس لفترة اسبوعين او ثلاثة وان تحديد سياسة البلاد يحظى باهمية استراتيجية على الصعيد الوطني.

وقال السفير الايراني، ان مسالة تحديد ايهما افضل؛ الحجر الصحي الكامل ام المحدود ، هي مسالة حساسة ومعقدة للغاية ينبغي ان نسمح للمسؤولين ان يتخذوا القرار بشانها لدراستها من مختلف الابعاد بصورة علمية وخبرائية.

واكد بانه من مسؤولية الجميع بدلا عن النقاشات غير الضرورية حول السياسات المتخذة سواء تمثلت بالحجر الصحي الكامل او المحدود ، العمل على حث المواطنين في هذه الظروف الحساسة على تنفيذ التعليمات المصادق عليها.

وصرح السفير الايراني بان اثارة الارباك والقلق والهواجس في صفوف المواطنين لا نتيجة لها سوى اضعاف الروح الوطنية في هذه الظروف وبامكانها الحاق اضرار نفسية كبيرة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الى ان الدول المختلفة في العالم تتخذ سياساتها في مواجهة فيروس كورونا وفقا لخصائص كل مدينة ومنطقة او بلد مع الاخذ بنظر الاعتبار العديد من العوامل الاخرى الحاسمة واضاف، انه علينا القبول بانه ليس هنالك اسلوب علمي عالمي شامل وموحد لمواجهة فيروس كورونا.

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