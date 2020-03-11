وزير الاقتصاد الايراني: نطاق تذبذب البورصة سيبقى عند 5 بالمائة

وفي تصريح له الثلاثاء اثر اجتماع للمجلس الاعلى للبورصة بحضور وزير الاقتصاد والمالية ورئيس منظمة البورصة والسندات المالية ورئيس البنك المركزي، قال الوزير دجبسند في تصريح صحفي، انه وفقا للقرارات المتخذة في اجتماع المجلس الاعلى للبورصة سيبقى نطاق تذبذب تعاملات سوق راس المال عند 5 بالمائة.

واضاف، اننا نسعى لانجاز الطرح الاولي للاكتتاب العام (للشركات) بتسارع اكبر في الفترة المتبقية من العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) ومطلع العام القادم.

وتابع وزير الاقتصاد، هنالك رصيد متمثل بدعم الحكومة ورئيس الجمهورية شخصيا وراء سوق راس المال لعرض الاوراق المالية الحكومية.

انتهى ** 2342