شرطة طهران: سنتصدى بحزم لمروجي الاشاعات حول كورونا في الاجواء الافتراضية

وفي تصريح صحفي له الثلاثاء، اشار العميد هداوند الى تفشي فيروس كورونا واستغلال البعض من الانتهازيين لهذه الاجواء وقال، انه في مثل هذه الظروف التي يحتاج المجتمع فيها الى الهدوء هنالك للاسف افراد يقومون سهوا او عمدا عبر نشر قضايا في الاجواء الافتراضية بالمساس بالامن والاستقرار النفسي للمجتمع ما من شانه ارباك اذهان الراي العام.

واكد بان الشرطة ستتصدى بحزم لكل من يعرّض للخطر امن واستقرار المجتمع واضاف، ان شرطة "اجواء انتاج وتبادل المعلومات" (الشرطة السايبرية) ستتصدى لترويج الاشاعات والاكاذيب في مختلف الاجواء ومن ضمنها حول فيروس كورونا المقيت.

ودعا نائب قائد شرطة طهران المواطنين لمتابعة الاخبار المتعلقة بموضوع كورونا فقط عبر المراجع المعتبرة والموثوقة من ضمنها الاذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الاعلام الموثوقة.

انتهى ** 2342