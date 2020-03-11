سفير ايران الجديد يقدم اوراق اعتماده الى رئيس جمهورية السنغال

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية الیوم الاربعاء انه وخلال iهذا المراسم، سلم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمد رضا دهشيري" اوراق اعتماده لرئيس جمهورية السنغال " مكي سال" وحضر المراسم وزیرالخارجیة " امادو با" .

وابلغ دهشيري تحيات الرئيس روحاني الى نظيره السنغالي معلنا استعداد ايران لتنمية العلاقات مع السنغال في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.

من جانبه أكد الرئيس السنغالي على مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية علی الصعيد الاقليمي والامكانيات التي تتمع بها فی مختلف المجالات معلنا استعداد بلاده لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدین في جميع المجالات.

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