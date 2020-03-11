باحثون ایرانیون ینتجون انابيب نانوية تساعد في علاج السرطان

وافادت المعاونية العلمية والتقنية التابعة لرئاسة الجمهوري انه تمكن الباحثون في جامعة العلم والصناعة الايرانية من صناعة النموذج المخبري لانابيب نانوية تساعد في علاج امراض السرطان عن طريق حقن الادوية وبدقة عالية فوق الالياف المصابة.

وقال منفذ المشروع البحثي في جامعة العلم والصناعة الايرانية " علي ملكي" ان حقن الادوية النادرة والغالية الثمن في الالياف السرطانية المصابة هو الهدف الرئيس لصناعة هذه الانابيب النانوية التي تمت بمساندة معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية .

واضاف ان الادوية التي تدخل الجسم بشكلها العادي قد لاتصل الى هدفها لذا فان استخدام تركيبات تتوافق مع الجسم بامكانها ان تحقق الهدف من استعمال الدواء وتقليل استعماله بشكل كبير .

وبين ملكي ان النموذج المخبري للانابيب النانوية السرطانية قد خاض التجارب وبنجاح معلنا عن دخول المنتج الى الاسواق خلال الفترة القريبة .

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