١١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83709977
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الفیلم الایراني "معهد السياقة" يفوز بجائزة مهرجان امريكي

الفیلم الایراني "معهد السياقة" يفوز بجائزة مهرجان امريكي

طهران / 11 اذار/ مارس / ارنا – حصد الفيلم السينمائي الايراني "معهد السياقة" للمخرجة "مرضية رياحي" جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان الافلام النسوي، في ولاية فلوريدا الامريكية في نسخته الحادية والعشرين لهذا العام.

ویقام مهرجان الافلام " بعیون النساء"  Through Women's Eyes International Film Festival یقام کل عام وباشراف منظمة الامم المتحدة وعائداته تخصص لدعم النساء العاملات .

يذكر أن الفيلم شارك في عدد من المهرجانات العالمية وحصل على جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان أرمينيا وكذلك أفضل فيلم في مهرجان ايرلندا  و جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان بريطانيا وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان سانفرنسيسكو الأمريكي .

وأقيمت الدورة الحادية والعشرين لمهرجان Through Women’s Eyes الدولي في في ولاية فلوريدا الامريكية من 6 الى 8 مارس/ اذار الحالي وهو مخصص للأعمال التي تقوم السيدات بإخراج وإنتاجها .

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