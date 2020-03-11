امريكا اغلقت طريق تبادل الغذاء والدواء لكنها تنكر ذلك بوقاحة

وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو صباح اليوم الاربعاء ، اوضح موسوي انه ورغم ان الادوية والتجهيزات الطبية لاينبغي ان تخضع للحظر الا ان الولايات المتحدة اغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنها تزعم بكل وقاحة ان الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر.

يتبع..