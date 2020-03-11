امريكا اغلقت طريق تبادل الغذاء والدواء لكنها تنكر ذلك بوقاحة

وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو صباح اليوم الاربعاء ، اوضح موسوي انه ورغم ان الادوية والتجهيزات الطبية لاينبغي ان تخضع للحظر الا ان الولايات المتحدة اغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنها تزعم بكل وقاحة ان الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر.
يتبع..
طهران/ 11 اذار/ مارس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان الحظر الامريكي الظالم وغير القانوني في ظل سياسة الضغوط القصوى ، ترك اثاره السلبية على الواقع الصحي في ايران.
وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو صباح اليوم الاربعاء ، اوضح موسوي انه ورغم ان الادوية والتجهيزات الطبية لاينبغي ان تخضع للحظر الا ان الولايات المتحدة اغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنها تزعم بكل وقاحة ان الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر.
يتبع..
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