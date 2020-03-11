اصابة عشرات الفلسطينيين خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة

وافاد طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة بان سبعة عشر فلسطينيا اصيبوا بالرصاص الحي في المواجهات في بيتا بينهم ١٧ عاما مصاب برصاصة حي بالراس ووضعه حرج جدا.

وأشار طريف الى ان عشرات الإصابات بالاختناق وقعت في صفوف المواطنين، بينهم الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على المواطنين خلال دقائق محدودة وبشكل عشوائي خلال اقتحام منطقة العرمة مما اوقع إصابات كبيرة .

واعتقلت قوات اعتقلت ثلاثة شبان على الأقل جرى نقلهم الى جهة مجهولة.

وتحاول قوات الاحتلال تأمين وصول عشرات المستوطنين إلى منطقة جبل العرمة الاثرى وتحويله الى نقطة استيطانية جديدة وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وبدأت محاولات الاحتلال السيطرة على الجبل منذ عدة اسابيع وهو ما دفع الفلسطينيين الى الرباط فيها ليلا ونهارا.

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