استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني بنابلس



وأعلنت وزارة الصحة استشهاد محمد حمايل ١٥ عاما متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس.

وأشارت وزارة الصحة الى ان الفتى اصيب بجراح خطيرة نتيجة اصابته برصاص في الرأس فيما اصيب سبعة عشر فلسطينيا بجراح مختلة خلال تصدي المواطنين لمحاولة الاحتلال اقتحام جبل العرمة في القرية.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحام جبل العرمة جنوب نابلس فجر اليوم يعكس بسالة الشعب الفلسطيني الثائر في وجه الاحتلال الصهيوني ومنع تمرير مشاريعه الاستيطانية.

وأضاف :"صمود شعبنا الأسطوري سيُفشل كل محاولات السيطرة على مقدراته ومواقعه التاريخية وتهويد الارض وضمها.

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