"فرزانه توسلي" الإيرانية مرشحة للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة الصالات في العام 2019

وتضم قائمة موقع FUTSALPLANET أسماء ثمان مرشحات للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة الصالات من البرازيل وإيطاليا وأوروغواي وروسيا والبرتغال وإسبانيا واليابان و"فرزانه توسلي" من إيران.
وفازت "آنا كاثرينا" من البرتغال بالجائزة للعام 2018.
وفي وقت سابق، تم ترشيح "كلاره ناظمي" الإيرانية للحصول على جائزة أفضل حكمة كرة الصالات في العام 2019.
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طهران/11 آذار/مارس/إرنا- نشر اليوم (الأربعاء) موقع فوتسال بلنت (FUTSALPLANET) قائمة عن أسماء المرشحات للحصول على جائزة "أفضل حارسة مرمى كرة الصالات" في العام 2019، حيث يوجد اسم حارسة مرمى المنتخب الوطني الإيراني "فرزانه توسلي" بين أسماء المرشحات.
وتضم قائمة موقع FUTSALPLANET أسماء ثمان مرشحات للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة الصالات من البرازيل وإيطاليا وأوروغواي وروسيا والبرتغال وإسبانيا واليابان و"فرزانه توسلي" من إيران.
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