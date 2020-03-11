"فرزانه توسلي" الإيرانية مرشحة للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة الصالات في العام 2019

وتضم قائمة موقع FUTSALPLANET أسماء ثمان مرشحات للحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى كرة الصالات من البرازيل وإيطاليا وأوروغواي وروسيا والبرتغال وإسبانيا واليابان و"فرزانه توسلي" من إيران.

وفازت "آنا كاثرينا" من البرتغال بالجائزة للعام 2018.

وفي وقت سابق، تم ترشيح "كلاره ناظمي" الإيرانية للحصول على جائزة أفضل حكمة كرة الصالات في العام 2019.

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