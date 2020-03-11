إزالة الجراثيم عن أسرة المستشفيات باستخدام أغطية وملاحف إيرانية مضادة للبكتيريا

وتحتوي أقمشة منتجات الشركة المصنعة من نسيج القطن والبولي أميد على جسيمات نانوية فضية ذات خصائص تساعد في القضاء على بعض المكروبات المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفطريات، مما یجعل استخدام هذه المنتجات في البيئات الحساسة، کأسرة المستشفيات المعرضة لنمو الجراثیم ومسببات الأمراض، مفيدا للغاية ويساعد في الحد من تفاقم الالتهابات والعدوى والحساسية، كما تتميز هذه المنتجات بتقليل الرائحة الكريهة في البيئة.

ويقل حجم الجزيئات النانوية المستخدمة في خيوط نسيج هذه المنتجات عن 100 نانومتر وقد تم اختبارها والتأكد من صحة فاعليتها على العديد من انواع البكتيريا كـ E. coli و S. Aureus.

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