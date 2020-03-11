الورش الصناعية الكبرى تسجل نموا في الأداء بنسبة %6.1

وفي مقال نشره اليوم الأربعاء عبر حسابه الخاص على انستغرام أضاف همتي، ان التقارير الخاصة بالأداء الإقتصادي في البلاد في الربع الثالث من العام الإيراني الحالي (1398- ينتهي في 20 مارس)، أي قبل تفشي فيروس كورونا، يظهر تطورا في أداء الورش الصناعية الكبرى بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: ان التقرير يشير على الأرجح إلى استمرار النمو الإيجابي غير النفطي في البلاد هذا العام حتى بداية الصدمة (الإقتصادية) الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار محافظ المصرف المركزي، ان مؤشر الأداء كان سلبيا في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترتين المماثلة من العام السابق.

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