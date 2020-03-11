واعظي : الحكومة تقف بكل حزم الى جانب الشعب في مكافحة فيروس كورونا

وفي تصريح لموقع الحكومة الاعلامي الالكتروني اليوم الاربعاء، نوّه واعظي بجهود الاقسام الحكومية المختلفة ودورها الفاعل في سياق مكافحة الفيروس؛ داعيا الى التآزر والتعاون الجماعي في البلاد تحقيقا للاهداف المنشودة في هذا الخصوص.

كما اشار الى المتابعات المستدامة من جانب الرئيس روحاني لكافة الاجراءات والقضايا المتعلقة بمكافحة هذا المرض؛ مبينا ان اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عقدت اجتماعين خلال الاسبوع الحالي برئاسة الرئيس روحاني، الذي تراس ايضا اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في هذا الاسبوع ايضا.

واضاف واعظي : ان رئيس الجمهورية يداب على المتابعة شخصيا لهذه الاجراءات والاتصال هاتفيا او الاجتماع بالمسؤولين المعنيين او التواصل عبر الدائرة التلفزوينة المغلقة مع اعضاء اللجة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما يقوم باصدار الاوامر والايعازات لو اقضت الضرورة على ذلك.

وشدد رئيس المكتب الرئاسي في ايران، على ان موضوع الحد من انتشار كورونا ياتي على سلم اولويات رئيس الجمهورية والحكومة؛ مضيفا ان اكبر نسبة من القضايا المطروحة خلال اللقاءات بين الرئيس روحاني والمسؤولين ولا سيما وزير الصحة يعود الى هذا الامر و تسهيل الظروف للجنة الوطنية في سياق اداء المهام الموكلة اليها.

في الختام، اثنى واعظي على دعم قائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته الحكيمة، كما اشاد بالجمهود والتضحيات الدؤوبة من جانب المسؤولين جميعا، بما فيها القوات المسلحة والاجهزة الحكومية ولاسيما وزارة الصحة والكوادر الطبية لدى المستفشيات خدمة للشعب العظيم خلال الظروف العصيبة الراهنة.

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