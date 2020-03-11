مؤسسة الشرق الأوسط للسلام والتنمية الصينية تناشد إلغاء الحظر اللا إنساني ضد إيران

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء أكد تشن شين خويي ضرورة الاسراع في وتيرة مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم لا سيما في إيران؛ مشيرا الى ضرورة الإلغاء الفوري لكافة أنواع الحظر الطبي المفروض من قبل واشنطن على إيران.

وتابع قائلا: يجب على جميع الدول معاضدة جهود بعضها البعض وعدم تجاهل أهمية الخدمات والمساعدات المتبادلة في مثل هذه الظروف، وأكد على المجتمع الدولي ضرورة توحيد الأصوات لرفع الحظر الجائر المفروض على إيران.

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