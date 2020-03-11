رفع طاقة معهد "باستور" الايراني لتشخيص فيروس كورونا

وافادت وزارة الصحة الايرانية في تقرير لها صدر الاربعاء الى حاجة البلاد المتزايدة لمختبرات تشخيص فيروس كورونا وقالت ان طاقة معهد "باستور" الايراني ارتفعت من 100 الى 1200 اختبار يوميا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

واوضحت بان طاقة معهد "باستور" سترتفع خلال الايام القادمة الى 1800 اختبار يوميا بعد ضم مختبر جديد اليه اول امس الثلاثاء حيث سيقوم الخبراء والاخصائيون فيه بتقديم الخدمات التشخيصية في اجواء اكثر تجهيزا.

واضافت انه في ضوء توسيع شبكة المختبرات الى 45 شبكة في البلاد فقد ارتفعت الطاقة التشخيصية المختبرية لفيروس كورونا التابعة لمعهد "باستور" الى اكثر من 6000 اختبار يوميا.

يذكر ان اخر احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 9000 ووفاة 354 وتعافي 2959 حالة لغاية ظهر الاربعاء.

انتهى ** 2342