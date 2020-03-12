لاعبة كرة صالات ايرانية ضمن المرشحات لنيل لقب الافضل في العالم للعام 2019

وفي التقرير الذي اورده الموقع جاءت اسماء اللاعبات: سارا شيربيكي (ايران)، آماندا ليزا ولوآنا فروسيا ديمورا ورناتا آداماتي (البرازيل)، آنا سويلا وباتريشيا غونزالس موتا (اسبانيا)، ميكا ايغاجي (اليابان)، آنا صوفي كانالوس (البرتغال)، آندرو بايو بريتز لوبز (الباراغواي).

وكانت اللاعبة البرازيلية آماندا ليزا قد نالت لقب افضل لاعبة كرة صالات في العالم خلال الاعوام من 2014 الى 2018 .

وفي وقت سابق تم ايضا ترشيح اللاعبة الايرانية فرزانة توسلي لنيل جائزة افضل حارسة مرمى وكلارة ناظمي لجائزة افضل حكمة في كرة الصالات للعام 2019.

انتهى ** 2342