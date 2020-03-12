١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:١٤ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83711268
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العميد اشتري : قوات الشرطة تقف بكل شجاعة الى جانب حماة السلامة في البلاد

العميد اشتري : قوات الشرطة تقف بكل شجاعة الى جانب حماة السلامة في البلاد

طهران / 12 اذار / مارس / ارنا – قال قائد قوى الامن الداخلي "العميد حسين اشتري" : ان قوات الشرطة في ارجاء البلاد تقف بكل شجاعة الى جانب الكوادر الطبية والتمريضية دعما لتضيحاتها وجهودها الدؤوبة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وخلال تصريحه اليوم الخميس بمقر مكافحة كورونا التابع لقوى الامن الداخلي (في طهران)، اعرب العميد اشتري عن تقديره لجهود الاطباء والممرضين في ظل الظروف الراهنة؛ مؤكدا ان جميع المنتسبين الى قوى الامن الداخلي يواصلون مهامهم بكل شجاعة وحرص في هذا الخصوص، كما دعا هذه القوات الى رعاية شاملة للمعايير والتعليمات الصحية والوقائية حفاظا على سلامتهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق العميد اشتري الى الاخبار المزيفة والشائعات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا والتي تستهدف معنويات الشعب الايراني؛ مؤكدا ان قوى الامن الداخلي لن تسمح للمتربصين بركوب الامواج خلال الظروف الراهنة اطلاقا.

انتهى ** ح ع  

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