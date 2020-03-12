لافروف يبحث مع النخالة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

وافاد مراسل "ارنا" من موسکو الیوم الخمیس، ان الجانبین الروسی والفلسطینی ركزا فی مباحثاتهما على الظروف الراهنة في مسار “عملية السلام” داخل الشرق الأوسط، والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

و تطرق اللقاء إلى “ضرورة الإسراع في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على القاعدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشرط لا بد منه لإطلاق مفاوضات مباشرة مستدامة مع إسرائيل”.

الی ذلک، اکد الوزیر الروسی تمسك موسكو الثابت بتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس القوانين الدولية المعترف بها، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وکان نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، قد اجری مشاورات مع النخالة فی موسکو الاربعاء.

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