منظمة الصحة العالمية تصدر احدث احصائياتها حول انتشار فيروس كورونا في العالم

وبحسب التقارير الواردة من مراسلي وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في خارج البلاد، فقد بلغت اخر حصيلة الاصابة بفيروس كورونا عالميا على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الماصبين بفيروس كورونا 460,126 شخصا.

- اجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا 633,4 حالة.

- اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا 313,68 شخصا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس ادهانوم" قال خلال مؤتمره الصحفي امس الاربعاء، "ان تقييم منظمة الصحة العالمية حول تفشي فيروس كورنا هو ان هذا الفيروس تحوّل اليوم الى وباء يتهدد العالم اجمع".

واوضح ادهانوم، ان 90 بالمئة من اجمالي 118 شخصا مصابا بفيروس كورونا في ارجاء العالم يقطنون في 4 بلدان؛ منها الصين وكوريا الجنوبية اللتين سجلتا تراجعا في مجال تفشي الفيروس.

وفيما اثنى على الاجراءات والبرامج المتبعة من جانب ايران وايطاليا وكوريا الجنوبية بهدف مكافحة الفيروس واحتوائه؛ دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الى تظافر الجهود الدولية في هذا السياق.

انتهى ** ح ع