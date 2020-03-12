الرئيس روحاني يؤكد على تكريس كافة الجهود للحد من تداعيات كورونا في البلاد

وطالب الرئيس روحاني هؤلاء المحافظين باتخاذ مايلزم لتقليص الاضرار الناجمة عن مرض كورونا على السلامة العامة والاقتصاد وحياة المواطنين، وايضا حثهم على عدم مغادرة المنازل بصفتها الاماكن الاكثر امانا للحفاظ على سلامتهم والحدّ

من تفشي هذا الفيروس.

وجدد رئيس الجمهورية الشكر والتقدير لجهود المسوؤلين والكوادر العلاجية في انحاء البلاد بصفتهم المضحين الذين يقفون في الخط الامامي لساحات الكفاح ضد هذا الفيروس؛ ومؤكدا على التسريع في الاجراءات لتلبية حاجاتهم وتجهيز

المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والاجهزة الضرورية في اطار قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

كما اكد على هؤلاء المحافظين باستخدام الطاقات العلاجية والطبية المتوفرة لدى القوات المسلحة لتحقيق انجازات سريعة من اجل القضاء على هذا الفيروس.

انتهى ** ح ع