امريكا تحول دون بيع الادوية والاجهزة الطبية الى ايران لمكافحة فيروس كورونا

وطالب وزير الخارجية الايراني في رسالته الى غوتريتش التي بعث نسخا منها الى رؤساء كافة المنظمات الدولية ونظرائه في ارجاء العالم ايضا، بإلغاء الحظر الامريكي الذي يشكل عقبة امام مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وذلك رغم كافة الطاقات العلمية وتعهدات منظومة السلامة الايرانية في هذا الخصوص.

كما اشار الى نتائج الحظر الثانوي على مبيعات النفط وغيرها من صادرات البلاد بواسطة القطاع الخاص وبالتالي تراجع امكانية الحكومة (الايرانية) في توفير الدعم المالي لشراء السلع الاساسية للمواطنين الايرانيين، وايضا انخفاض فرص القطاع الخاص في مجال الانتاج والعمل وايضا الحظر المتراكم على القطاعات المالية والنقل والتامين والبنوك لمنع بيع الدواء والاجهزة الطبية الى ايران وعدم الحصول على القطع والبرامج الملاحية الضرورية لشركات الطيران بهدف اركاع القطاع الجوي للبلاد، فضلا عن الاجراءات الاخيرة من جانب الشركات الامريكية لعرقلة الاستفادة من تقنية المعلومات في مجال الحدّ من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)؛ واصفا ذلك بانها نماذج للاجراءت اللاقانونية الامريكية في هذا الخصوص والتي تنجم لحد ما عن تخاذل المجتمع الدولي في التصدي لها.

وفيما طالب بالوقف العاجل للارهاب الاقتصادي من جانب الادارة الامريكية ضد الشعب الايراني، دعا ظريف الامين العام للامم المتحدة الى توثيق رسالته ضمن مستندات الجمعية العامة ومجلس الامن الدوليين.

انتهى ** ح ع