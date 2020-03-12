١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83711969
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ظريف يبعث قائمة بالاحتياجات العاجلة جدا لدى القطاع الطبي في ايران

ظريف يبعث قائمة بالاحتياجات العاجلة جدا لدى القطاع الطبي في ايران

طهران / 12 اذار / مارس / ارنا – نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف تغريدة مرفقة بقائمة للاحتياجات العاجلة جدا لدى الكوادر الطبية والصحية في ايران بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة ظريف التي حملت عنوان "عاجلا" : ان الكوادر العلاجية في ايران تواصل جهودها بكل شجاعة وفي الخط الامامي لساحات المكافحة ضد فيروس كورونا، لكن جهودها تباطأت اثر الاحتياجات الواسعة والناجمة عن القيود المفروضة على الشعب في مجال الاستفادة من الاجهزة الطبية والدواء؛ لقد تضمنت القائمة المرفقة احتياجات (البلاد) العاجلة للغاية.

ولفت وزير الخارجية في تغريدته، الى ان "الفيروسات لاتؤمن بالتمييز، والبشرية بدورها (في مجال العون) ينبغي ان لاتقوم بالتمييز ايضا".

وتابع : تلاحظون ادناه، نسخة عن القائمة التي اعدّها وزير الخارجية (الايراني في هذا الخصوص) :

انتهى ** ح ع

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