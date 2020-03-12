ظريف يبعث قائمة بالاحتياجات العاجلة جدا لدى القطاع الطبي في ايران

وجاء في تغريدة ظريف التي حملت عنوان "عاجلا" : ان الكوادر العلاجية في ايران تواصل جهودها بكل شجاعة وفي الخط الامامي لساحات المكافحة ضد فيروس كورونا، لكن جهودها تباطأت اثر الاحتياجات الواسعة والناجمة عن القيود المفروضة على الشعب في مجال الاستفادة من الاجهزة الطبية والدواء؛ لقد تضمنت القائمة المرفقة احتياجات (البلاد) العاجلة للغاية.

ولفت وزير الخارجية في تغريدته، الى ان "الفيروسات لاتؤمن بالتمييز، والبشرية بدورها (في مجال العون) ينبغي ان لاتقوم بالتمييز ايضا".

وتابع : تلاحظون ادناه، نسخة عن القائمة التي اعدّها وزير الخارجية (الايراني في هذا الخصوص) :

انتهى ** ح ع