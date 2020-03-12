الخارجية الباكستانية : التبادل الحدودي مع ايران قائم تحت اجراءات خاصة

واضافت فاروقي خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس في اسلام اباد : ان هدف باكستان من هذه التدابير يكمن في ضمان سلامة مواطنيها داخل وخارج البلاد.

وتابعت : ان هذه الجهود تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا او كشف حالات الاصابة بهذا المرض في الوقت المناسب.

واوضحت، ان البرامج الوقائية الصحية وعمليات فحص الرعايا الباكستانيين المغادرين والقادمين من ايران عبر حدود تفتان، قائمة بشكل جاد واسلام اباد لا تدخر جهدا في هذا الخصوص.

وقالت المسؤولة الباكستانية : ان التبادل التجاري على جهتي الحدود البرية بين ايران وباكستان مستمرة وشاحنات النقل تواصل نشاطها بعد اجراء الفحص الطبي على السائقين.

انتهى ** ح ع