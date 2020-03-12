الكيان الصهيوني يعطل الدراسة ونتنياهو يتوقع اصابة اكثر من نصف الصهاينة بكورونا

ودعا نتنياهو في مؤتمر صحافي خاص بشأن كورونا، إلى "وضع السياسية جانبا، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لأجل مسمى"، على ضوء العقدة السياسية التي تعيشها دولة الاحتلال.

وحذّر نتنياهو من امكانية وصول الوفيات جراء كورونا إلى أعداد كبيرة، نافيا أن تكون "اسرائيل" قد توصلت إلى لقاح ضد وباء كورونا.

وكشف نتنياهو أن الهدف هو إبطاء العدوى بكورونا قدر الإمكان.مضيفا :نحن في حدث متدحرج ولا نعرف كيف سنوقفه.

وارتفع الى 128 عدد المصابين بالفيروس في الكيان الصهيوني الذي منع قدوم السياح من كل دول العالم لزيارته.

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