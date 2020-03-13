حركة النجباء تعلق على قصف قاعدة التاجي

وافاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية في ايران، ان المتحدث الرسمي باسم المقاومة الاسلامية حركة النجباء نشر تغريدة انتقد فيها بشدة الاصوات النشازة التي اعترضت على الهجوم الذي حدث البارحة على قاعدة

التاجي، مصرحا "انكم تستنكرون قتل المعتدين -البرلمان صوت على قانون اخراجهم من العراق- في حين تتخذون الصمت تجاه استشهاد القائد العراقي الكبير ابو مهدي المهندس وضيفنا في العراق الحاج قاسم وكذلك المجاهدين المدافعين عن

حدود العراق، هذه الجرائم التي انتهكت جميع الاعراف".

وأضاف الشمري: "هيهات ان عبيدا من امثالكم يجرؤون على مواجهة طواغيت العصر وهم الامريكان".

واعرب عن "سروره بسلب الامن من المحتل وعلى رأسهم الامريكي في العراق، مشيدا بالعمليات التي فضحت العملاء الاذلاء الذين يدعون الوطنية".

يذكر ان فصيلا مجهولا اطلق مساء الاربعاء اكثر من ١٢ صاروخا على قاعدة التاجي حيث اعترفت المصادر الامريكية حتى اللحظة بمقتل جنديين امريكيين وجندي بريطاني وجرح ١٠ جنود اخرين اثر القصف.

انتهى** ع ص